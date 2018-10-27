Появилось видео землетрясения и его последствий на греческом острове Закинф

В сети опубликованы видео, запечатлевшие момент землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу на греческом острове Закинф.

Напомним, что в ночь на 26 октября у западных берегов Греции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8. Как сообщалось ранее, центр землетрясения находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

В результате инцидента на острове были повреждены некоторые строения, в том числе – представляющие культурно-историческую ценность, нарушено электроснабжение, пострадал причал в порту.

За первым землетрясением последовали афтершоки меньшей мощности. В средиземноморье была объявлена угроза цунами.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Помимо Греции, "дрожь земли" ощутили жители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Ливии, Македонии, Турции и Мальты.