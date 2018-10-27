Бойня в благополучной семье: отец хотел "избавить детей от мучений"

Предсмертная записка отца, убившего своих детей и покончившего жизнь самоубийством, обнаружена следователями.

Ранее сообщалось, что в садовом товариществе "Тюльпан" под Уфой были обнаружены тела двух девятилетних мальчиков-близнецов и их 35-летнего отца.

В найденной следователями записке сообщается, что таким образом отец решил избавить детей, страдавших аутизмом, "от мучений", — сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Уточняется, что семья была благополучной и на учете у органов опеки не состояла; в момент инцидента мать находилась в столице Башкирии.