Грузовик провалился под землю в Казани. Видео

Утром в субботу, 27 октября, на тротуаре около проспекта Хусаина Ямашева в Казани под грузовиком провалился грунт. Очевидец запечатлел последствия инцидента на камеру мобильного телефона.

На съемке виден "КамАЗ", практически вертикально торчащий из ямы. Машина ушла под землю примерно до середины кузова.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Местные СМИ отмечают, что несколько месяцев назад – в июне этого года, в этом месте уже происходил провал грунта. Тогда в качестве причины произошедшего назывался прорыв подземных сетей водоснабжения.