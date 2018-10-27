Небоевые потери: самоубийства стали "страшной проблемой" ВСУ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о волне самоубийств среди украинских военнослужащих в последние четыре года. "Самоубийства — страшная проблема и большая трагедия", — заявил Матиос в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

По данным генпрокурора, 2 тысячи 700 человек погибли во время и после участия в боевых действиях на востоке Украины от болезней, отравлений, нарушений правил безопасности и обращения с оружием, убийств и самоубийств.

Матиос назвал среди причин небоевых потерь в украинской армии посттравматические расстройства. По словам генпрокурора, только треть самоубийств совершены во время несения службы, большая часть — после возращения подразделений в места постоянной дислокации на отдых и пополнение. По словам генпрокурора 228 военнослужащих были убиты в небоевой обстановке, а 615 совершили самоубийство.

В феврале этого года Матиос сообщал 500 военнослужащих, покончивших с собой, а в апреле насчитал более чем тысячу.

Главный военный прокурор также пожаловался на пьянство и рост преступности в Вооруженных силах Украины, пишет РИА Новости.