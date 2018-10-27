"Авангард" расторг контракт с хоккеистом Александром Пережогиным

Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил о расторжении контракта с нападающим команды Александром Пережогиным. Как отмечается в релизе на сайте клуба, расторжение произошло по взаимному соглашению сторон.

"Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры, – заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили – он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим "спасибо за игру"!

Пережогин начинал карьеру в омском клубе, после два сезона выступал в Национальной хоккейной лиге НХЛ за "Монреаль Канадиенс". С 2007 по 2010 год выступал за уфимский "Салават Юлавев", в составе которого стал чемпионом России (2008). В КХЛ форвард провел 643 матча, в которых забросил 189 шайб и отдал 187 голевых передач.