Опубликованы кадры израильского удара по объектам в секторе Газа

В сети появилось видео с дрона, запечатлевшего момент нанесения удара по объектам в секторе Газа, определенным Армией обороны Израиля в качестве враждебных.

В четверг израильские военные заявили об обстреле ряда военных объектов в ответ на ракетные пуски по территории своей страны.

Как сообщалось ранее, ракетные залпы по еврейскому государству сделаны боевиками палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) – об этом рассказал представитель израильского военного ведомства Джонатан Конрикус.

Системе ПВО "Железный купол" удалось перехватить 14 ракет из 34.

Уточняется, что среди пораженных целей — пять военных объектов, два оружейных цеха, тренировочная база, наблюдательный пост и другие здания и сооружения.