На Украине ищут "кнопочки" для "подчинения Бога"

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает, что невозможно подчинить себе Бога через Украинскую церковь. Но Бог не будет делать то, что мы хотим, хотя мы и ищем кнопочки, чтобы, нажав их, сделать Бога послушным, добавил Онуфрий.

По его словам, ошибочно также думать, что, подчинив себе церковь, можно подчинить и Бога. Это ложная духовность, она не приносит удовлетворения.

На Украине идет подготовка к объединительному собору, на котором будет избран глава новой церкви, независимой от Московского патриархата, передает "Интерфакс".