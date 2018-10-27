Муфтий Крыма переизбран. Имущество меджлиса могут национализировать

Общее собрание (курултай) крымских татар, шестой по счету, переизбрал муфтия мусульман Крыма. Им вновь стал хаджи Эмирали Аблаев. Он продолжит исполнять свои обязанности в течение ближайших пяти лет. Аблаев является муфтием мусульман Крыма с 1999 года.

В ходе курултая, который проходит в Симферополе, Аблаев отчитался перед делегатами о проделанной работе.

В работе курултая принимает участие депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. В кулуарах форума он сообщил, что на нынешнем собрании может быть принято решение о национализации и передаче в собственность духовного управления мусульман Крыма имущества фонда "Крым", учредителем которого является бывший глава меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в России) Мустафа Джемилев.

"Исторически сложилось так, что единоличным собственником объектов оказался Мустафа Джемилев. Мусульмане Крыма считают, что это несправедливо", — приводит слова Бальбека РИА Новости.

Он добавил, что, если такое решение будет принято, оно будет больше политическим. По данным депутата, могут быть национализированы квартиры, помещения, оборудованные под медицинскую клинику, а также здание в центре Симферополя, где до 2014 года располагалось руководство меджлиса. Ранее в нем хотели разместить крымско-татарский музей, но пока здание опечатано, и это продолжается уже несколько лет.