Welt: развитие России на фоне санкций парадоксально

Российский бюджет впервые за многие годы вернулся к профициту — и это несмотря на ужесточение санкций со стороны Запада. Главных факторов здесь два, пишет немецкая Die Welt: помимо роста цен на нефть российские компании и государство получают "сенсационные дополнительные доходы" от изменившейся динамики курса рубля. Курс российской валюты, против обыкновения, больше не меняется прямо пропорционально ценам на нефть.

Резкое снижение курса рубля в 2014 — 2016 годах было вызвано главным образом снижением цены на нефть и первыми санкциями Запада. Однако последующее восстановление нефтяных цен повлияло на рубль очень незначительно: слишком сильными были еще два фактора. Во-первых, крепость американской экономики и повышение учетной ставки в США привели к укреплению доллара, надавившего на все валюты развивающихся стран. Во-вторых, ужесточение санкций США против России также надавило на рубль, ослабляя его.

Чего не учли те, кто вводил санкции, так это того, что для компаний-экспортеров и для российского бюджета такая ситуация выгодна вдвойне, продолжает Die Welt: возрос не только объем валютной нефтяной выручки, но и доходы в рублях благодаря подешевевшей национальной валюте, в то время как расходы в рублях не изменились. Более того: дешевый рубль удорожает импортные товары относительно отечественных, так что импорт сокращается, тогда как доходы от экспорта растут.

В результате в третьем квартале нынешнего года Россия получила профицит текущего счета платежного баланса в размере 26,4 миллиарда долларов, что соответствует примерно 6,5 процента ВВП — это абсолютный рекорд. Банк России ожидает, что профицит за весь 2018 год составит 98 миллиардов долларов.