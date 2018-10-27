Экс-директор РФБ Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в РФ

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола, известный в прошлом баскетболист Дмитрий Домани экстрадирован в РФ из Черногории. Бывший баскетболист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в розыск в декабре 2016 года.

Уголовное дело в отношении Домани было возбуждено еще раньше, 29 декабря 2015 года. Однако следствию не удавалось допросить подозреваемого, поскольку его местонахождение было неизвестно. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории, а сегодня, 27 октября, он был доставлен в Россию.

"Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани", — сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что Домани обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, Домани заключал фиктивные сделки от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. В результате РФБ был нанесен значительный материальный ущерб.