В Главной лиге бейсбола сыграли самый долгий матч плей-офф в истории

За океаном продолжается финальная серия Главной лиги бейсбола (MLB), в которой встречаются "Лос-Анджелес Доджерс" и "Бостон Ред Сокс". В ночь на 27 декабря состоялась третья игра, которая стала рекордной по продолжительности в истории плей-офф MLB.

Встреча, которая продолжалась 7 часов 20 минут, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лос-Анджелеса" в рекордном для лиги в целом 18-м иннинге. "Доджерс" сократили отставание и теперь уступают "Бостону" в противостоянии до четырех побед со счетом 1:2.