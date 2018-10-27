Путин и Меркель прибыли в Стамбул

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Турции для участия во встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы четырех стран обсудят ситуацию в Сирии, пишет ТАСС.

Перед вылетом в Турцию Путин и Макрон по телефону обсудили предстоящие переговоры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Стамбул на частном самолете прибыла Ангела Меркель.

Саммит будет посвящен проблемам политического урегулирования и социально-экономического восстановления Сирии.