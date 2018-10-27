Опубликовано видео из школьного автобуса, смытого с дороги во время наводнения в Техасе

Полиция города Леандер, расположенного в штате Техас на юге США, обнародовала кадры с регистратора школьного автобуса, смытого в реку 16 октября.

По данным СМИ, 57-летний Натан Дейунг, пошел на неоправданный риск и попытался пересечь затопленный участок дороги.

Ему не удалось достичь противоположного "берега" – автобус смыло бурным потоком. Примерно через две минуты свободного плавания транспортное средство застряло в кустах и остановилось.

Известно, что в салоне, помимо водителя, находился один школьник. Прибывшие стражи порядка и спасатели передали ребенка медикам. Убедившись, что обошлось без серьезных травм, ученика отправили к родителям.

Мужчина, управлявший автобусом, уволен и задержан. Теперь ему предстоит отвечать за опасное вождение и то, что он подверг опасности жизнь своего несовершеннолетнего пассажира.

По словам представителя правоохранительных органов, видео должно помочь водителям правильно оценивать свои возможности в схожих ситуациях.