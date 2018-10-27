Трамп уточнил, что плохо, а что - хорошо

На предвыборном митинге в Северной Каролине американский президент Дональд Трамп заявил, что его победа на выборах – худшее, что могло случиться с Россией. Но свою встречу с российским президентом Владимиром Путиным он назвал хорошей и добавил, что ладить с Россией, Китаем, КНДР, Японией – это все-таки хорошо.

Сейчас Трамп занимается поддержкой республиканцев на предстоящих выборах.

Промежуточные выборы в США запланированы на 6 ноября (середина срока действующего президента).

В ходе голосования будут переизбраны все 435 депутатов представителей, 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов.

Расследование "российского вмешательства" и связей Трампа с Москвой идет в обеих палатах конгресса США. Им занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Российское вмешательство яростно опровергают и Москва, и Вашингтон, передает РИА Новости.