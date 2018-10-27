Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA

В Сингапуре продолжается Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В первом полуфинальном матче украинка Элина Свитолина, посеянная на турнире под шестым номером, переиграла голландку Кики Бертенс (восьмой номер посева).

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. в пользу 24-летней Свитолиной. В решающем матче, который состоится 28 октября, украинка сыграет с победительницей другого полуфинала. В нем судьба путевки решится в противостоянии между американкой Слоан Стивенс (5) и чешкой Каролиной Плишковой (7).