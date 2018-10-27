Президенты и министры обороны России и Турции провели переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 27 октября, прилетел в Стамбул на саммит с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встретился со своим турецким коллегой. Переговоры прошли за закрытыми дверями.

Кроме того, в Стамбуле состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Как сообщается на сайте Минобороны России, главы военных ведомств двух стран обсудили ситуацию в Сирии.

В Стамбуле уже находится канцлер ФРГ Меркель, она прибыла ранее в субботу на частном самолете. У Путина запланирована двусторонняя встреча с ней после беседы с Эрдоганом.

Между тем, по сведениям "Интерфакса", в Стамбул прилетел президент Франции. Самолет, на борту которого находился Эммануэль Макрон, приземлился в международном аэропорту Ататюрка в середине дня в субботу.

На четырехстороннем саммите будет обсуждаться ситуация в Сирии.