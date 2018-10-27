"Позывной Бандерас": украинский фильм о Донбассе провалился в прокате

Украинский фильм о войне в Донбассе "Позывной Бандерас" провалился в прокате, говорят данные украинских кинопорталов. С момента премьеры 11 октября фильм с бюджетом почти в 40 миллионов гривен собрал, по разным данным, от 753,5 тысячи до 1,66 миллиона гривен.

Ранее один из сценаристов картины Сергей Дзюба написал у себя в "Фейсбуке", что фильм и вовсе могут снять с проката из-за низких сборов. В этом случае, считает Дзюба, можно будет говорить о "подтвержденном саботаже патриотического украинского кино".

Согласно описанию, фильм повествует о спецзадании украинских разведчиков во главе с капитаном "Бандерасом": взять "Ходока" — российского диверсанта-подрывника. Сергей Дзюба в своей записи, датированной еще 15 октября, призывает своих читателей "поспешить посмотреть фильм, который от них пытаются спрятать". При этом, по данным онлайн-расписания, ленту со столь незавидными сборами демонстрируют в украинских кинотеатрах до сих пор.