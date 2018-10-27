У каждого свое море: в Киеве придумали новый антироссийский план

Власти Украины должны, не дожидаясь реакции от Евросоюза, предпринять самостоятельные действия по обеспечению безопасности Азовского моря. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков.

По мнению Лупакова, имеющего звание капитана первого ранга ВМС Украины, Киеву необходимо реализовать план "четырех шагов". Первым "шагом" должно стать расторжение договора с Россией о совместном использовании акватории Азовского моря. В числе других "срочных решений" — определение и установление линии прохождения украинской морской границы, заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск и совместных учений с кораблями НАТО.

После принятия этих решений Азовское море "будет у каждого свое", считает Лупаков — свои предложения он озвучил в интервью интернет-газете "Обозреватель".

"И никаких проблем тогда не будет", — подчеркнул офицер.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение" Крыма. Судно грозят продать на аукционе.

Российские власти считают такие действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Проверки проводятся в соответствии с международным морским правом — в украинском МИДе признали, что пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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