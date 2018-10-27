27 октября 201815:03
Армения может купить американское оружие вместо российского
Армения готова покупать американское вооружение на выгодных условиях, сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Пашинян добавил, что правительство не ограничено ничем.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон просил армянские власти предпочесть американское оружие российскому. Это произошло во время поездки в Ереван, когда Болтон заявил, что карабахское урегулирование станет возможным, если в результате внеочередных парламентских выборов Пашинян получит хороший результат, передает "Интерфакс".
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