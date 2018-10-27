Менее трети украинцев в курсе, о каком томосе мечтает Порошенко

Только около трети украинцев знают, что такое томос, о котором попросил Константинопольского патриарха Варфоломея президент Украины Петр Порошенко. 17 апреля этого года он обратился с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" страны.

Согласно результатам опроса, проведенного в сентябре Киевским международным институтом социологии по заказу общественной организации "Детектор медиа", знают, что такое томос, 28,5 процента жителей Украины, остальные 71,5 процента не знают об этом или затруднились ответить. При этом на западе Украины осведомленных в этом вопросе 43 процента, в центре страны — 30 процентов, а на юге и востоке — только 16-18 процентов, сообщает "Интерфакс".

Порошенко выступил 20 сентября в Верховной Раде. В своей речи он заявил, что томос — это фактически еще один акт провозглашения независимости Украины. Благодаря ему, по словам украинского лидера, "империя" потеряет один из последних рычагов влияния, и в итоге произойдет "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию". 15 октября в центре Киева прошел митинг в поддержку автокефалии. Помолиться на сцену вышел президент Порошенко, а затем рассказал "о победе над московскими демонами".