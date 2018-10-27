Де Коло из ЦСКА признан MVP четвертого тура баскетбольной Евролиги

Евролига на своем официальном сайте назвала лучшего игрока по итогам четвертого тура регулярного чемпионата. Самым ценным игроком (MVP) был признан французский защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло.

В четвертом туре ЦСКА на выезде одержал победу над испанской "Гран-Канарии" со счетом 106:91​​​. Де Коло стал самым результативным игркоом встречи, набрав 22 очка. Кроме того, он сделал 6 передач, 2 подбора и 4 перехвата.