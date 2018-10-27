Премьер-лига. "Урал" и "Уфа" сыграли вничью

В Екатеринбурге стартовал 12-й тур Российской премьер-лиги. Местный "Урал" принимал "Уфу". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В конце первого тайма счет открыли гости, на 44-й минуте открыл Павел Аликин. Хозяева отыгрались на 61-й минуте, мяч забил Эрик Бикфалви. На 87-й минуте "Урал" остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Артем Фидлер.

В перерыве встречи екатеринбургским болельщикам представили нового нападающего "Урала" Павла Погребняка. Форвард будет играть под 88-м номером.

После ничьи с "Уфой" "Урал" с 13 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Уфа" с 11 баллами осталась на 14-й строчке.