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27 октября 201815:45

Депутат Рады расстрелял свою машину и избил чиновника

КиевВласть

Депутат украинской Рады от Радикальной партии Сергей Скуратовский и бывший глава Житомирской облгосадминистрации Юрий Забела "прославились" пьяной выходкой после охоты в Киевской области.

По сведениям портала Kiev Vlast, Скуратовский и Забела в алкогольном угаре стреляли по автомобилю Скуратовского, а потом подожгли ее.

На этом "охота" не закончилась – дебоширы избили главу Пхатинянского сельсовета Александра Сорочана, предложившего им помощь.

По данным украинской полиции, факт нанесения "ударов по лицу" чиновника имел место и расследуется, пишет РИА Новости.

Источник портала сообщил, что следствие изучает все обстоятельства. Возможно, что драка произошла после спора о земле в районе, а машина сгорела из-за "короткого замыкания в печке".

 

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