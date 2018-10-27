Депутат Рады расстрелял свою машину и избил чиновника

Депутат украинской Рады от Радикальной партии Сергей Скуратовский и бывший глава Житомирской облгосадминистрации Юрий Забела "прославились" пьяной выходкой после охоты в Киевской области.

По сведениям портала Kiev Vlast, Скуратовский и Забела в алкогольном угаре стреляли по автомобилю Скуратовского, а потом подожгли ее.

На этом "охота" не закончилась – дебоширы избили главу Пхатинянского сельсовета Александра Сорочана, предложившего им помощь.

По данным украинской полиции, факт нанесения "ударов по лицу" чиновника имел место и расследуется, пишет РИА Новости.

Источник портала сообщил, что следствие изучает все обстоятельства. Возможно, что драка произошла после спора о земле в районе, а машина сгорела из-за "короткого замыкания в печке".