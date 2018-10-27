Похоронен дирижер Борис Темирканов

Народного артиста РФ Бориса Темирканова похоронили в Нальчике. Проститься с музыкантом и композитором пришли сотни родных, друзей и поклонников, пишет ТАСС.

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков в прощальном слове назвал Темирканова человеком "высоко порядочным, глубокого душевного обаяния, достойным сыном своей большой и малой Родины".

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов предложил присвоить имя композитора симфоническому оркестру республиканской госфилармонии. "Борис Хатуевич в тяжелые 90-е годы положил на алтарь имя свое, свой талант на сохранение нашего симфонического оркестра", — сказал Зумакулов.

На траурном митинге выступили представители делегаций из республик Северного Кавказа. Все они высказали соболезнования в связи с уходом из жизни "великого адыга".

Борис Темирканов до последнего дня был главным дирижером и худруком симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии.