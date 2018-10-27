Товарный поезд снес фуру на переезде в Мексике. Видео

Столкновение железнодорожного состава и грузовика, произошедшее в минувший четверг, 25 октября, в городе Гуанахуато, расположенном к северо-западу от столицы Мексики города Мехико, запечатлела камера наблюдения и мобильный телефон очевидца, находившегося в непосредственной близости от места аварии.

Водитель фуры по неизвестной причине не заметил приближающийся поезд и проигнорировал звуковые сигналы, подававшиеся машинистом.

Грузовик выехал на переезд, где и был протаранен локомотивом.

Прицеп фуры отбросило в сторону, и он едва не накрыл "оператора", вынужденного спасаться бегством.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.