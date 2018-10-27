Бездомный спас новорожденную, выброшенную в мусорный бак

В помойке города Нижнекамска бомж обнаружил новорожденного. Он вызвал скорую помощь, ребенка госпитализировали.

Вес девочки – 2300 граммов. При поступлении температура ее тела была около 23 градусов.

Малышка ориентировочно родилась 26 октября около полуночи.

Кто родители ребенка – неизвестно, передает РИА Новости.