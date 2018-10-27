"Гонки на выживание" в прямом смысле: машина влетела в зрителей

В субботу во время соревнований "Гонки на выживание" в украинском Кривом Роге автомобиль сбил четырех человек, в том числе двух детей. Как сообщили в полиции, водитель-каскадер, выступавший в перерыве между заездами, не справился с управлением машиной и врезался в зрителей. Раненых срочно доставили в больницу, пишет РИА Новости.

Один из организаторов гонок Андрей Гальченко рассказал, что, возможно, у автомобиля отказали тормоза. "Старались сделать все возможное для безопасности, но сегодня, впервые за более чем 20 лет — несчастный случай", — отметил Гальченко в социальной сети Facebook.