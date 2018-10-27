Эдин Джеко назван лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций после матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов назвал лучшего игрока. Это звание получил боснийский нападающий римской "Ромы" Эдин Джеко, который поучаствовал во всех трех голах в ворота московского ЦСКА (3:0).

Босниец дважды забил сам и сделал результативный пас, когда отличился его партнер Ундер. На звание лучшего футболиста недели также претендовали форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва и защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими.