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27 октября 201817:30

Стало известно, что за "дьявольские сумки" заполонили американские пляжи

Facebook / Cape Hatteras National Seashore

Загадочные кожаные мешки на пляжах в Северной Каролине не имеют никакого отношения к пластику, заверили власти Национального заповедника "Мыс Хаттерас".

Необычные черные сумки с отростками – это яйца ромбовых скатов. В кожистых чехлах, крепящимся к растениям или любым другим неподвижным объектам в воде, находятся яйца, когда скат вылупляется, мешочки выносит на берег.

Не рекомендуется трогать мешочки в воде, внутри может быть скат.

Яйцевые капсулы часто называют дьявольскими сумками. На вид они пластиковые, хотя в действительности чехол коллагеновый, сообщает в Facebook Национальный заповедник "Мыс Хаттерас".

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