Итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс сыграет в финале

В Сингапуре определились обе финалистки итогового турнира Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 7 млн долларов в одиночном разряде. Пару Элине Свитолиной из Украины составила темнокожая американка Слоан Стивенс.

В полуфинале Стивенс играла с чешкой Каролиной Плишковой и начала матч катастрофически, уступив в первом сете "под ноль" – 0:6. Она и во второй партии уступила два первых гейма и только после этого смогла собраться.

В дальнейшем на корте пошел настоящий "женский" теннис – со взаимными ошибками, со взлетами и падениями, с психологическими проблемами с обеих сторон, в которых лучше разобралась теннисистка из США. Она выиграла две следующе партии и матч – 6:4, 6:1.