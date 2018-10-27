Номерной знак машины, на которой разбился Цой, продадут

Номерной знак "Я 68-32 ММ" машины "Москвич", на которой в 1990 году разбился лидер группы "Кино" Виктор Цой, будет продан с аукциона в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.

Как рассказал директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, номерной знак принесли некие люди, которые сообщили, что нашли его, разбирая один из гаражей под Юрмалой (Латвия). А буквально через два дня другие люди предложили аукционному дому доверенность на "Москвич", которым управлял музыкант.

И доверенность, и номерной знак будут выставлены на торги, которые состоятся 15 ноября. А вечером в субботу, 27 октября, в "Литфонде" пройдет аукцион, на котором выставлены анкета, собственноручно заполненная Цоем в 1985 году для вступления в ленинградский рок-клуб, и его автограф на книге "Детектив и политика" 1989 года издания. Стартовая цена анкеты — один миллион рублей, автографа — 22 тысячи рублей.

В конце сентября с аукциона были проданы паспорт и записная книжка Виктора Цоя. Паспорт "ушел" за 9 миллионов рублей, записная книжка — за 3 миллиона рублей. Один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин назвал продажу паспорта и записей Цоя с аукциона аморальным. По его мнению, документы нужно было передать семье.