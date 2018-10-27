Очевидцы сняли на видео момент наезда на зрителей во время "Гонок на выживание"

Машина влетела в толпу зрителей во время "Гонок на выживание" – автошоу проходило в субботу, 27 октября, в городе Кривой Рог на Украине.

Инцидент произошел в ходе выступления каскадеров – после совершения трюка водитель не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и протаранил людей.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Троим из них, в том числе – двум детям, потребовалась госпитализация.

По данным местных СМИ, десятилетняя девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильно. У другого пострадавшего ребенка – мальчика пяти лет, диагностирована закрытая травма грудной клетки.

Женщина, также доставленная в больницу, получила перелом шейки бедра.

Водитель, совершивший наезд, находится в шоковом состоянии. Он не сумел объяснить причины произошедшего. Правоохранительные органы проверяют версию о неисправности тормозной системы автомобиля, появившуюся после аварии.

"Старались сделать все возможное для безопасности, но сегодня, впервые за более чем 20 лет — несчастный случай", — прокомментировал произошедшее один из организаторов мероприятия.