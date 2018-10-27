The Telegraph: Россия преподала Британии урок

Газета The Telegraph назвала уроком для Великобритании решение России заблокировать тарифные ставки Соединенного королевства во Всемирной торговой организации. Несогласие одного из членов ВТО не позволит организации одобрить отделение импортных квот Великобритании от квот Евросоюза.

"С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в ее отношении международные санкции?" — отмечается в статье.

Автор полагает, что процесс мировой торговли становится все сложнее, и третьи страны смогут обосновывать отсутствием тарифного плана давление на Лондон в торговых переговорах.

Ни одна страна не готова отделять политику от торговли, заявляет газета, и после Brexit Великобритании придется учитывать стремление других стран создать себе максимально выгодные условия в торговле с Англией.