Футбольный "Оренбург" увез ничью из города оружейников

Матчем в Туле между местным "Арсеналом" и гостями из "Оренбурга" продолжилась субботняя программа 11-го тура чемпионата России в футбольной премьер лиге. Хозяева дважды выходили вперед, но соперники каждый раз находили способ восстановит равновесие. Ничья – 2:2.

В перовые 45 минут преимущество было на стороне "канониров", которые, впрочем, долго не могли воплотить его в забитые мячи. Успех пришел в самой концовке тайма: "гол в раздевалку" забил Мирзов. В целом счет первого отрезка встречи был вполне закономерен.

А вот во второй половине игры гости постарались ни в чем не уступать оружейникам. Сначала Терехов сравнял счет ударом головой, но Джорджевич буквально через 3 минуты снова забил за хозяев.

Оренбуржцам пришлось приложить максимум усилий, чтобы снова восстановить равновесие: Попович сделал счет 2:2 на 76-й минуте. Последняя четверть часа прошла в острой борьбе, но изменить результат никому не удалось.