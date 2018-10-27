ДТП с микроавтобусом в Питере унесло шесть жизней

В Санкт-Петербурге на западном скоростном диаметре столкнулись микроавтобус "Ивеко" и автомобиль "Хонда".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Один пострадал, передает ТАСС.

На месте происшествия работают экстренные службы.