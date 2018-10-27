Прихожан американской синагоги расстреляли во время службы

Американской полиции удалось выяснить личность подозреваемого в стрельбе в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания). По сообщению местного телеканала CBS, стрельбу открыл 48-летний Роб Бауэр. Нападение на прихожан синагоги было совершено по религиозным мотивам. Как рассказали полицейские, белый мужчина ворвался в здание синагоги с криками: "Все евреи должны умереть!" После этого он начал стрелять.

В результате ЧП 8 человек были убиты, 12, в том числе трое полицейских, получили ранения. По данным телекомпании ABC, у стрелка с собой было много оружия, включая полуавтоматическую винтовку AR-15.

Как информирует местный телеканал KDKA, в перестрелке с полицией подозреваемый был ранен. Работающий на месте происшествия журналист рассказал, что мужчина не мог держаться на ногах. После перестрелки стрелок сдался.

Он напал на прихожан во время богослужения в честь шаббата. В полицию поступило несколько звонков от людей, забаррикадированных в синагоге.

В связи со случившимся управление полиции Нью-Йорка усилило охрану синагог и районов проживания представителей еврейской диаспоры в этом американском городе. Под особый контроль взяты и синагоги в Вашингтоне.

Информационный ресурс BNL News пишет, что социальные сети подозреваемого свидетельствуют о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, он ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что того контролируют евреи.