Крымскую чиновницу в Самаре за злоупотребление отправили под домашний арест

Начальница службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская помещена под домашний арест решением Октябрьского районного суда Самары, пишет РИА Новости. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, во время ее работы начальником управления капитального строительства Самарской области.

По данным депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, Моравская в 2014-2016 годах оплатила государственными средствами некачественные работы по строительству берегоукрепления у села Рождествено. Подрядчик применил более дешевые шпунты, тем самым нанеся ущерб государству в 28,2 миллиона рублей.