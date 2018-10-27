Формула-1. Ферстаппен стал лучшим на практике в Мексике

На мексиканском автодроме имени братьев Родригес завершилась субботняя сессия свободных заездов формулического Гран-при Мексиси. Лучшим стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes – второй.

Ферстаппен очень хорошо проводит мексиканский этап чемпионата мира и этот его успех – второй за два дня. Время голландца – 1 мин. 16,284 сек. Хэмилтон – второй, немец Себастьян Феттель из Ferrari – третий. В шестерке также напарник Ферстаппена австралиец Даниэль Риккардо, второй пилот "Скудерии" финн Кими Райкконен и монегаск Шарль Леклер из Sauber.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую "конюшню" Williams, показал 17-е время и в который раз обыграл своего напарника по команде канадца Лэнса Стролла: у него 18-я позиция.