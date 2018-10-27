Мужчина пытался подорваться в армянском кабмине

В здание правительства Армении в Ереване в субботу, 27 октября, попытался прорваться мужчина с гранатой. Как сообщил пресс-секретарь Службы национальной безопасности страны Самсон Галтсян, злоумышленник намеревался совершить самоподрыв, но его остановили и обезвредили сотрудники охраны.

По словам очевидцев, в здание кабинета министров пытался проникнуть мужчина средних лет в камуфляже. Позже стало известно, что это был гражданин 1975 года рождения.

Пресс-секретарь МЧС Армении Сатеник Асилян рассказала, что в субботу 17:36 по Москве в службу спасения "911" позвонил мужчина, который сообщил, что находится у здания правительства с гранатой. Он заявил, что не хочет, чтобы пострадали люди. К кабмину срочно выехали расчет спасателей и группа оперативного реагирования министерства. Представители ведомства сообщили о случившемся в СНБ и полицию. Но позже в МЧС позвонили и сказали, что с этим мужчиной уже беседуют, и помощь спасателей не потребуется.

В связи со случившимся усилены меры безопасности в здании правительства Армении, по данному факту возбуждено уголовное дело.