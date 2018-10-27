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27 октября 201819:50

В ОБСЕ призвали Россию не штрафовать The New Times на 22 миллиона

Евгения Альбац

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир попросил российские власти отменить штраф в 22 миллиона рублей, назначенный журналу The New Times. Московский мировой суд назначил штраф журналу и его главному редактору Евгении Альбац за нарушение закона о статусе иностранного агента для СМИ. Как выяснилось, The New Times нарушил срок уведомления о том, что он получает деньги из-за рубежа, пишет РИА Новости.

Как заявил Дезир, решение суда вредит свободе слова в России. Представитель ОБСЕ считает, что поправки в закон об иноагентах помогут "избежать подобных ситуаций в будущем".

 

Адвокаты издания намерены подать апелляцию на решение суда.

Ранее Арлем Дезир выступил в защиту репортеров RT America, лишенных аккредитации в конгрессе США после регистрации канала в качестве иностранного агента.

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