Путин, Меркель, Макрон и Эрдоган провели беспрецедентный саммит

Главная политическая новость — саммит по Сирии, какого не было еще никогда: лидеры сразу и России с Турцией, и Германии с Францией.

Беспрецедентность встречи в Стамбуле турецкие организаторы подчеркивали на каждом шагу. Перед гостями стелили дорожку – даже не красную, а цвета turquoise — бирюзового. Почетный караул бесконечно доводили до идеала. И все передвижения лидеров тотчас же выводили в прямой эфир.

Встречая Владимира Путина в своей резиденции, Реджеп Эрдоган тут же ведет его к окну — посмотреть на Босфор. Где, как не здесь, на стыке Европы и Азии, обсуждать сирийскую тему?

В сентябре они подробно говорили о Сирии в Сочи. И даже наметили демиллитаризованные зоны в самой сложной сирийской провинции — Идлиб, где все еще остаются террористы. Если эта формула работает, то почему не распространить ее дальше?

Вопрос — к европейским партнерам, который, судя по всему, задавали на двусторонних встречах. Ангела Меркель, наверное, больше других заинтересована в возвращении Сирии к мирной жизни: в Германии — уже почти миллион сирийцев: С российской делегацией она, кстати, поздоровалась по-русски.

Эммануэль Макрон успел позвонить Владимиру Путину и обсудить с ним все "тет-а-тет" еще до отлета. А сегодня они смогли пообщаться и лично. Перед общим фотографированием. Здесь же, в саду дворца Вахдеттин. Он, кстати, назван в честь последнего турецкого султана и спроектирован французским архитектором.

Стамбул — это переплетение и истории и культур. Теперь вот и место первого в истории четырехстороннего саммита "Россия – Турция – Германия — Франция".