Саммит в Стамбуле: Путин рассказал о совместном заявлении четырех стран

Лидеры России, Турции, Франции и Германии провели в субботу, 27 октября, саммит в Стамбуле. По его итогам принято совместное заявление по урегулированию в Сирии.

Как заявил президент России Владимир Путин, этот документ отражает настрой России, Турции, ФРГ и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в республике, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Путин заявил, что Россия, ФРГ, Франция и Турция согласовали подходы по принципиальным сирийским вопросам. По его словам, РФ также рассчитывает, что Турция в ближайшее время обеспечит отвод из демилитаризованной зоны в Идлибе оппозиции, тяжелого вооружения и военных формирований, передает РИА Новости.

Президент РФ назвал одной из важнейших задач ликвидацию остающихся в Сирии террористов, чтобы не допустить их проникновения радикалов в другие страны. "Нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах "спящие ячейки", вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор", — цитирует слова Путина ТАСС.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал до конца года завершить формирование координационного комитета в Сирии. "Это необходимо сделать, чтобы положительное развитие событий продолжилось, это необходимо для солидарности с сирийским народом", — приводит слова турецкого лидера "Интерфакс".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за разоружение сирийского Идлиба и заявила о недопустимости применения там химоружия. Она призвала "сделать все возможное по разоружению этого региона". Состоявшуюся встречу Меркель назвала продуктивной. "Встреча показала, что есть общая воля для решения проблемы", — отметила канцлер.

Президент же Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что военное решение проблемы сирийского Идлиба неприемлемо. Он рассказал, что в ходе саммита Эрдоган поделился разведывательной информацией по ситуации в Идлибе.

Четырехсторонний саммит по Сирии прошел в стамбульском дворце Вахдеттин и продолжался около трех часов.