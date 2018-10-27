Смертельное ДТП в Питере: один грузовик отскочил от другого в микроавтобус

На западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга столкнулись два грузовика и микроавтобус. Это уточненные данные.

Грузовик "Ивеко" столкнулся с грузовиком "Скания", "Скания" выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом "Хендэ Старекс".

Обе машины загорелись.

Семеро человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли.

Водителя "Скании" госпитализировали, передает ТАСС.