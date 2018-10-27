Турция поделилась с РФ, ФРГ и Францией данными по убийству Хашогги

В рамках четырехстороннего саммита, который прошел в субботу, 27 октября, в Стамбуле, была затронута тема убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он уточнил, что данный вопрос обсуждался в ходе двусторонних встреч, и он передал коллегам из России, ФРГ и Франции всю необходимую информацию. Разведывательные органы Турции провели определенную работу в этом направлении, добавил Эрдоган.

Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон указал после саммита, что санкции после убийства Хашогги должны быть соразмерными. По мнению Макрона, решение о введении санкций должно приниматься после поимки преступника. "Евросоюз действует скоординированно в таких вопросах", — приводит слова французского лидера "Интерфакс".

Канцлел ФРГ Ангела Меркель заявила по этому поводу, что ЕС может принять коллективное решение об отказе продавать оружие Саудовской Аравии из-за убийства журналиста.