"Ливерпуль" разгромил "Кардифф" и лидирует в премьер-лиге

В английской футбольной премьер-лиге новый лидер: клуб "Ливерпуль" принимал на домашней арене соперников из валлийского "Кардифф Сити" и выиграл с крупным счетом 4:1. После этой победы мерсисайдцы вышли на первое место, опережая "Манчестер Сити" на 3 очка.

Главным героем матча стал форвард "красных" и сборной Египта Сахал. Он открыл счет на 10-й минуте, а когда гости при счет 0:2 сумели забить (Патерсон) и вернуть интригу, организовал два гола своей команды, ассистируя Шакири и Мане на 84-й и 87-й минутах. Второй мяч у хозяев провел также Мане.

Мерсисайдцы вышли в лидеры, имея 26 очков против 23-х у "МанСити", но у манкунианцев игра в запасе – команда Хосепа Гвардиолы в понедельник, 29 октября, сыграет в гостях с "Тоттенхэм Хотспур".