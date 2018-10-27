В Ростове-на-Дону нашли труп младенца

Труп младенца нашли около заброшенного здания в Ростове-на-Дону.

Нашедшие тело позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия.

Мать ребенка ищут. Дело передано в Следком, передает ТАСС.

Сегодня днем в мусорных баках в городе Нижнекамске бомж обнаружил новорожденного. Он вызвал скорую помощь,. Ребенка спасли. Кто от него избавился — неизвестно.