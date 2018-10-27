Число жертв стрельбы в синагоге Питтсбурга растет

В результате стрельбы в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания) погибли по меньшей мере 11 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых, в числе которых есть полицейские.

Между тем глава управления общественной безопасности города Вендел Хиссрик заявил на пресс-конференции, что ранения получили шесть человек, включая четырех полицейских, сообщает ТАСС также со ссылкой на американские СМИ.

Обстановку в синагоге сейчас он назвал "очень плохой", а также сообщил, что ранения сотрудников полиции не опасны, однако состояние других пострадавших оценивается как серьезное и критическое.

При этом глава управления категорически отказался назвать число жертв, заявив, что сперва необходимо точно определить это число. Хиссрик также рекомендовал "с большой осторожностью относиться ко всей неофициальной информации" о случившемся.

Губернатор штата Пенсильвания Том Вольф призвал молиться за то, чтобы количество жертв стрельбы не увеличивалось дальше. Происшедшее в синагоге он назвал "ужасной трагедией".

Глава синагоги Майкл Айзенберг сообщил, что, когда в здании началась стрельба, там могло находиться более 80 прихожан, пришедших на субботние богослужения. Он уточнил, что в тот момент в синагоге проходили три богослужения одновременно. Примерно 40 человек, по словам Айзенберга, находились в главном здании, еще около 30-40 человек — этажом ниже.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что внимательно следит за событиями в Питтсбурге.