Эрдоган: четырехсторонние саммиты по Сирии могут быть продолжены

Формат саммита по сирийскому урегулированию должен быть расширен и продолжен, если от этого будет какая-то польза, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Это не замороженный проект, подчеркнул президент, по итогам четырехстороннего саммита с участием глав России, Турции, ФРГ и Франции.

Возможны любые форматы (как Астана), и их работу можно совершенствовать, передает РИА Новости.