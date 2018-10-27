В Кремле прошел концерт, посвященный 100-летию комсомола, передает канал "Россия 24".

Со сцены звучали песни советской эпохи. ВЛКСМ была важной составляющей советской политической системы.

Как отметил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, партия и сегодня активно развивает молодежные организации.