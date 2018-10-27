Участники саммита в Стамбуле высказались за территориальную целостность Сирии

Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии, который прошел в субботу, 27 октября, в Стамбуле.

Участники саммита подчеркнули также твердую убежденность в том, что у продолжающегося в республике конфликта не может быть военного решения. Сирийский конфликт может быть урегулирован только путем переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, отмечается в документе.

Лидеры четырех стран призвали ООН и международное сообщество увеличить объем помощи Сирии. "(Лидеры стран) подчеркнули необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Сирии и немедленной гуманитарной помощи всем нуждающимся с тем, чтобы облегчить страдания сирийского народа", — цитирует коммюнике РИА Новости.

Президенты Турции, Франции, России и канцлер ФРГ, кроме того, выразили приверженность совместной работе по созданию условий для мира и стабильности в Сирии, поддержки политического решения.

В коммюнике также подчеркивается важность создания условий для добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев. Главы государств подчеркнули, что "возвращающиеся нуждаются в защите от вооруженного конфликта, политических преследований, произвольных арестов". Они нуждаются и в гуманитарной инфраструктуре: в воде, электричестве, услугах здравоохранения и социальных услугах, говорится в документе.

Помимо этого, лидеры Турции, Франции, России и ФРГ вновь подтвердили свою решимость бороться с терроризмом в Сирии, в том числе с террористическими группировками ИГ (запрещена в РФ) и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла во дворце "Вахдеттин", она продолжалась около трех часов. По окончании встречи турецкий лидер заявил, что такие четырехсторонние саммиты по Сирии могут быть продолжены.